Кадыров пригласил Илона Маска в Чечню

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя. Об этом он пишет в своем телеграм-канале.

Кадыров рассказал, что получил от Маска кибертрак "Тесла". Он испытал новую технику и уточнил, что автомобиль развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Глава республики заявил, что из-за отличных характеристик направит кибертрак в зону СВО.

"Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам. <...> Я в эту машину буквально влюбился", – сказал Кадыров.

Также он выразил американскому предпринимателю благодарность и назвал Маска сильнейшим гением современности.

Ранее Маск анонсировал массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. Предприниматель уточнил, что в 2025 году компания планирует применять роботов на своих сборочных линиях. По словам Маска, их использование для внутреннего пользования будет небольшим.