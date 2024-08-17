17 августа, 18:12Общество
Кадыров пригласил Илона Маска в Чечню
Фото: телеграм-канал Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя. Об этом он пишет в своем телеграм-канале.
Кадыров рассказал, что получил от Маска кибертрак "Тесла". Он испытал новую технику и уточнил, что автомобиль развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Глава республики заявил, что из-за отличных характеристик направит кибертрак в зону СВО.
"Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам. <...> Я в эту машину буквально влюбился", – сказал Кадыров.
Также он выразил американскому предпринимателю благодарность и назвал Маска сильнейшим гением современности.
Ранее Маск анонсировал массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. Предприниматель уточнил, что в 2025 году компания планирует применять роботов на своих сборочных линиях. По словам Маска, их использование для внутреннего пользования будет небольшим.
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