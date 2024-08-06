Илон Маск раскритиковал заявление премьера Британии Стармера о беспорядках

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Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в стране.

По словам Стармера, происходящее является обычным насилием. Он добавил, что правительство не потерпит атак на мечети и мусульманские общины.

"Разве тебя не должны беспокоить атаки на все сообщества?" – цитирует "Газета.ру" ответ Маска.

Стармер также подчеркнул, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях. По его словам, ответственность понесут и те, кто "подогревает ситуацию в интернете".

Беспорядки в стране начались после того, как 17-летний подросток с ножом напал на детей во время группового занятия на тему танцев певицы Тейлор Свифт. В результате три ребенка погибли, еще несколько были тяжело ранены.

При подавлении беспорядков пострадали правоохранители. У них диагностированы переломы, рваные раны и сотрясение мозга.

