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Премьер Британии назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране
Фото: ТАСС/AP/Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране, которые вспыхнули после нападения на детей во время урока танцев в Саутпорте. Об этом сообщает SkyNews.
"Это не протест, это организованный жестокий бандитизм", – заявил он.
Стармер подчеркнул, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях. По его словам, ответственность понесут не только те, кто участвует в них напрямую, но и те, кто "подогревает ситуацию в интернете".
17-летний подросток с ножом напал на детей во время группового занятия на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт 29 июля. В результате три ребенка погибли, еще несколько были тяжело ранены.
Это спровоцировало беспорядки, которые впоследствии распространились по стране. Более 50 правоохранителей пострадали при их подавлении.