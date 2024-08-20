Владимир Путин прибыл в Чечню

Владимир Путин на вертолете прибыл в Чечню, передает пресс-служба Кремля. Глава республики Рамзан Кадыров встретил российского президента в аэропорту Грозного.

В своем телеграм-канале он анонсировал насыщенную программу в рамках визита Путина, передает RT.

В мае президент РФ сказал, что постарается приехать в Чечню. Об этом он заявил на встрече по видеосвязи с многодетной семьей Халиковых из республики. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы эта поездка состоялась.

Ранее Путин посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Он возложил цветы к "Древу скорби" и посетил школу № 1 в Беслане, где произошел теракт. Позже президент провел встречу с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".

