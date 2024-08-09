Кадырову вручена российская премия Людвига Нобеля

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля, пишет РИА Новости.

Премия была вручена ему за вклад в проведение специальной военной операции и гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей. Награду политику лично вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Я много вручала медалей <…>, но вот такую медаль великого Нобеля вручать великому Рамзану, это большая честь", – сказала она.

Ранее Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ о награждении подписал Владимир Путин. Награду присвоили за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики.

