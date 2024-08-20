Владимир Путин посетил могилу первого президента Чечни

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Владимир Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Президент России возложил цветы и почтил память первого президента республики, сообщает пресс-служба Кремля.

Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". Он похоронен в родовом селе Курчалоевского района Чечни, которое теперь носит название Ахмат-Юрт.

Путин прибыл в Чечню на вертолете, его встретил глава республики Рамзан Кадыров. Он также анонсировал насыщенную программу в рамках визита российского президента.

В мае Путин заявил, что постарается приехать в Чечню. Об этом он рассказал на встрече по видеосвязи с многодетной семьей Халиковых из республики.

Путин также посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Он возложил цветы к "Древу скорби" и посетил школу № 1 в Беслане, где произошел теракт. Позже президент провел встречу с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".

