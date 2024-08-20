Путин назвал пехотинцами всех, кто отстаивает интересы РФ

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Владимир Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все другие, кто отстаивает интересы России, в том числе в зоне СВО.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя военнослужащих в Российском университете спецназа, сообщил, что все бойцы полностью экипированы и снабжены необходимой техникой. Он добавил, что в этом нет его личной заслуги, поскольку он "только пехотинец".

"Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", – передает ТАСС слова российского лидера.

Владимир Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Свою рабочую поездку в регион он начал с посещения могилы первого президента республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Президент России возложил цветы и почтил память первого президента республики.

Путин также заявил, что Россия непобедима, пока в стране есть отправившиеся на СВО добровольцы. По его словам, в разные времена находились такие люди, которые не жалели себя ради Родины и ради будущего народа.