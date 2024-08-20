Путин заявил, что Россия непобедима, пока в стране есть отправившиеся на СВО добровольцы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия непобедима, пока в стране есть отправившиеся на СВО добровольцы. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, передает пресс-служба Кремля.

Президенту рассказали о работе центра подготовки и продемонстрировали трофейное оружие из зоны СВО.

"Пока у нас есть такие мужчины как вы – мы точно совершенно, абсолютно непобедимы", – подчеркнул президент.

Путин отметил, что в разные времена находились такие люди, которые не жалели себя ради Родины и ради будущего народа.

"Всегда, во все времена, несмотря на то что страна наша сложная, многоконфессиональная, многонациональная, но всегда у всех народов России всегда было и остается что-то общее – наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству, уважение к старшим, к старшему поколению, уважение к нашей истории и наша вера", – сказал Путин.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что военные обеспечены необходимой техникой, оружием и всем, что нужно для военных действий. Он также добавил, что "всего лишь пехотинец".

"Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", – заметил Путин.

Президент России прибыл в Чечню на вертолете, его встретил Кадыров. Он также анонсировал насыщенную программу в рамках визита Путина, который возложил цветы и почтил память первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Путин также посетил Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Он возложил цветы к "Древу скорби" и посетил школу № 1 в Беслане, где произошел теракт. Позже президент провел встречу с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".