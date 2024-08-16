Уровень доверия россиян Путину составил свыше 80%

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Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 80,8%, говорится в данных ВЦИОМ, который проводил свой опрос с 5 по 11 августа. В нем приняли участие 1 600 совершеннолетних россиян.

"Уровень одобрения деятельности президента увеличился <...> и составляет 77,1%", – уточняется на сайте организации.

При этом деятельность правительства страны одобрили 50,3% респондентов, а работу Михаила Мишустина – 51,9%. О непосредственно самом доверии к главе правительства заявили 61,2%.

При этом лидеров парламентских партий КПРФ, "СР-ЗП", ЛДПР и "Новые люди" Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, Леонида Слуцкого и Алексея Нечаева соответственно поддержали 33,1, 26,4, 19,2 и 9,1% опрошенных. О поддержке партии "Единая Россия" заявили 37,4%, а уровень поддержки КПРФ, "СР-ЗП", ЛДПР и "Новых людей" составили 9,1, 9,3, 3,5 и 5,8% соответственно.

До этого, за период с 24 по 30 июня, 78,4% опрошенных положительно оценили деятельность российского лидера. При этом о доверии Путину высказались 80,9% опрошенных.

