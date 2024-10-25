Уровень доверия российских граждан Путину превысил 78%

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Уровень доверия российских граждан Владимиру Путину на данный момент составляет 78,5%, следует из результатов опроса, проведенного в период с 14 по 20 октября, специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Итоги исследования опубликованы на сайте центра. Участие в опросе приняли 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Так, уровень одобрения деятельности президента среди граждан России вырос с прошлой недели на 1,4%. При этом одобрение действий правительства РФ увеличилось на аналогичное значение и составило 50,9%.

В свою очередь, работу председателя кабмина Михаила Мишустина положительно оценили 53,5% респондентов. Доверие самому Мишустину выразили 61,5% опрошенных. Рост показателя составил 0,6 процентного пункта.

Кроме того, авторы исследования спросили россиян об их отношении к главам парламентских партий. Так, о доверии к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову заявили 31,3%, лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 26,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,6%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 8,9%.

Также удалось установить, что поддержка "Единой России" зафиксировалась на уровне 35,6%. При этом поддержка деятельности КПРФ составила 10%, ЛДПР – 10,6%, "Справедливой России – За правду" – 4,3%, "Новых людей" – 7,1%.

Путин, в свою очередь, назвал опору на людей, их доверие и поддержку очень важными факторами для власти любого уровня. Глава государства высказался об этом на встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, которая отметила, что граждане "хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков же назвал президента РФ абсолютным трудоголиком, так как он каждый день завершает свой рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи.