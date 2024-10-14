Путин назвал важными доверие и поддержку людей для власти любого уровня

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Опора на людей, их доверие и поддержка очень важны для власти любого уровня. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

В свою очередь, Памфилова сказала, что в сложных условиях выборы тем более важны, поскольку граждане "хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть".

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных россиян положительно оценили работу президента РФ. Так, 8 из 10 граждан (79%) ответили, что Путин хорошо выполняет свою работу, 9% плохо оценили его деятельность. На вопрос о доверии главе государства 77% респондентов сказали, что скорее доверяют ему. Еще 11% опрошенных заняли противоположную позицию.

Также более 52% респондентов указали на хорошую работу правительства, еще 24% считают, что оно работает плохо. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина положительно оценили 57% опрошенных, отрицательно – 11%.