Песков отметил высокий уровень поддержки Путина среди россиян

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Уровень поддержки Владимира Путина и консолидации вокруг него россиян остается высоким. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом тенденция достаточно устойчивая. Незначительные колебания в этих цифрах социологи усматривают, но в целом устойчивая. Никакой новизны в этой информации нет", – заявил он.

Он указал на то, что социологи считают подобные показатели удивительно малым антирейтингом.

"Россияне чувствуют отдачу от президента РФ, и он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Это чрезвычайно важно", – заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин в телеобращении после переизбрания на пост российского лидера поблагодарил россиян за поддержку, добавив, что она для него важнее, чем формальная победа на выборах президента РФ. Президент РФ уточнил, что голос каждого гражданина РФ важен, независимо от того, за кого они голосовали.

До этого Путин заявил, что нужно бережно относиться к единству российского народа. Президент добавил, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, то у него возникает чувство тревоги. Однако он подчеркнул, что нужно думать о том, что у нас одна большая единая Родина.

