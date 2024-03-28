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Владимир Путин заявил, что нужно бережно относиться к единству российского народа, передает ТАСС.

Во время рабочей поездки в Торжок глава государства побеседовал с военными летчиками. Президент рассказал, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, то у него возникает чувство тревоги.

"Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну", – сказал Путин.

По мнению президента, главным пострадавшим при этом станет русский народ. Глава государства подчеркнул, что нужно относиться к этому очень серьезно и думать о том, что у нас одна большая единая Родина.

Путин обратил внимание, что в ВС РФ люди самых разных национальностей вместе идут в бой, помогают друг другу и прикрывают своих товарищей. Российский лидер подчеркнул, что воины всех национальностей чувствуют, что они защищают собственную Родину, и другой у них ни у кого нет. Он также отметил, что представители всех конфессий и всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с наилучшей стороны.

Ранее Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации. Он заявил, что очень тяжелую работу выполняют летчики штурмовой авиации, но также обратил внимание и на работу армейской и бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации.

Президент также назвал чушью и бредом заявления о якобы планах РФ после Украины напасть на Европу. Он подчеркнул, что сателлиты США напрасно опасаются большой и сильной России, потому что у Москвы нет агрессивных планов в их отношении.