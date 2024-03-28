Путин на отлично оценил действия российской боевой авиации на СВО

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин оценил на отлично работу авиации в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

Президент встретился в Торжке с военными летчиками и вдовами Героев России – участников СВО. Ему задали вопрос, как глава государства оценивает действия российской авиации в зоне спецоперации на Украине.

"Отлично. Все работают отлично. Самое главное – все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха", – заявил он.

Путин отметил, что очень тяжелую работу выполняют летчики штурмовой авиации, но также обратил внимание и на работу армейской и бомбардировочной, а также военно-транспортной авиации.

Ранее Путин назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации на Украине и укрепление обороноспособности России. Он отметил, что сделает все, что в его силах, для решения поставленных перед страной задач.