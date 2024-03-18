Путин назвал среди задач нового срока решение вопросов СВО и укрепление обороноспособности

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации на Украине и укрепление обороноспособности России. Об этом со ссылкой на слова действующего президента РФ пишет РИА Новости.

Путин отметил, что сделает все, что в его силах, для решения поставленных перед страной задач.

"Мы должны сделать все, чтобы все поставленные задачи были решены, а все цели – достигнуты", – заявил он.

Владимир Путин лидирует на выборах президента России после подсчета 70,03% протоколов. Ему удалось набрать 87,17% голосов.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Голосование на выборах президента завершилось в РФ