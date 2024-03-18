Путин связал явку на выборах с тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин заявил, что высокая явка на прошедших в стране президентских выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что РФ с оружием в руках защищает свое развитие.

"(Явка. – Прим. ред.) связана с сегодняшней ситуацией, связана с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины", – цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Путин поблагодарил всех россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах президента России. Он заверил, что все задуманные планы по развитию РФ будут решены, а цели достигнуты.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка на ДЭГ на выборах президента РФ составила 94%