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Владимиру Путину доложили о первых подсчетах голосов на выборах президента РФ. Об этом сообщил российского лидера пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ну а как вы думаете. Утаили что ли", – ответил он на соответствующий вопрос.

Путин набирает 88,8% голосов по итогам обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента РФ в Москве. Также он набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30% протоколов по данным ЦИК.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Голосование на выборах президента РФ завершилось в Москве