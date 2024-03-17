17 марта, 21:58Политика
Путин набирает 88,8% голосов по итогам обработки 70,09% бюллетеней в Москве
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Владимир Путин набирает 88,8% голосов по итогам обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента РФ в Москве, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
"Обработано бюллетеней из общего числа выданных бюллетеней – 70,09%. Путин В. В. – 88,80%", – отображается на экранах в группе разбора.
Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
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