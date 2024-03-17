Путин лидирует на выборах президента с 87,68% голосов после обработки 30% протоколов

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Владимир Путин набирает 87,68% голосов на выборах президента России по итогам обработки 30% протоколов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Николай Харитонов набирает 3,95% голосов. За Владислава Даванкова голоса отдали 3,81% избирателей, за Леонида Слуцкого – 3,01%.

Президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно было онлайн.

В выборах принимали участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости часа: более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве