Путин назвал чушью заявления о возможности нападения РФ на Европу

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Чушью и бредом являются заявления о якобы планах РФ после Украины напасть на Европу. Об этом заявил Владимир Путин за беседой с военными летчиками во время рабочей поездки в Торжок, передает ТАСС.

"То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает", – сказал президент РФ.

Глава государства отметил, что сателлиты США опасаются большой и сильной России, но напрасно. По словам Путина, у РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств.

Он также напомнил, что США в 2022 году истратили на оборонные расходы 811 миллиардов долларов, тогда как РФ – только 72 миллиарда доллара.

"Мы что, имея это соотношение (затрат на оборону в РФ и в США. – Прим. ред.), собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред!", – подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что это не Россия подошла к границам НАТО, а наоборот. Путин подчеркнул, что в ходе СВО Россия защищает своих людей, проживающих на российских исторических территориях, и конфликта на Украине не было бы, если бы учитывались интересы России в сфере безопасности в Европу.

Ранее президент РФ заявил, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.

До этого Путин объяснил начало специальной военной операции стремлением Запада подползти к российским границам, захватив Украину в НАТО. Он еще раз подтвердил, что Россию вынудили начать СВО.