ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превысил 79%

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Уровень доверия жителей России Владимиру Путину вырос и на данный момент составляет 79,4%. Опрос был проведен с 28 октября по 3 ноября, его результаты опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось среди 1,6 тысячи совершеннолетних российских граждан.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили более 79% участников опроса. Уровень одобрения деятельности президента также увеличился с прошлой недели и сейчас составляет 76,5%.

При этом деятельность правительства одобряют 50,2% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,6%. О доверии ему заявили 60,8% опрошенных.

Кроме того, россияне оценили глав парламентских партий. Председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,7%, лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 27,5%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20%, а председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 8,9%. Также 38,2% опрошенных поддерживают "Единую Россию", КПРФ оценили 9,7% россиян, ЛДПР – 9,4%, "Справедливую Россию – За правду" – 4,2%, "Новых людей" – 6,1%.

Как ранее заявлял Путин, опора на людей, их доверие и поддержка очень важны для власти любого уровня. Глава государства высказался об этом на встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, которая, в свою очередь, отметила, что граждане "хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть".