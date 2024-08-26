Экс-премьер РФ Степашин заявил, что Путин умеет держать удар

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Умение держать удар относится к числу основных личностных качеств Владимира Путина, которые отличают его от коллег и предшественников, заявил в интервью ТАСС бывший премьер России Сергей Степашин.

Он рассказал журналистам, что давно знаком с российским президентом по совместной работе. Глава государства ничему не поражается и не удивляется, отметил Степашин и признался, что "рад тому, как он умеет держать удар".

На фоне всех непростых обстоятельств, среди которых атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, экономическое давление Запада на Россию, ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС), Путин еще ни разу не позволил себе "сорваться", подчеркнул экс-премьер страны.

"Он (Путин. – Прим. ред.) ни разу не сорвался <...>. Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был Советский Союз, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться – невозможно", – отметил Степашин.

Ранее Путин напомнил, что Россия победила террористов на Кавказе, и подчеркнул, что стране удастся одержать верх над неонацистами в Донбассе. Все преступники понесут наказание, пообещал президент.

