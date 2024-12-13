Сергей Собянин утвердил планы развития трамвайной сети в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин утвердил план развития трамвайной сети в Москве на ближайшие годы. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Сейчас в Москве почти 420 километров трамвайных путей и 35 маршрутов. Каждый день пассажиры совершают около 700 тысяч поездок", – напомнил мэр.

С 2010 года уже была проведена реконструкция 96% от всех путей, а в сентябре 2024 года были открыты новые трамвайные пути на улице Сергия Радонежского.

Столичные власти планируют построить новую линию на проспекте Академика Сахарова, которая пройдет от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара. Кроме того, в планах фигурирует восстановление трамвайных путей на Трифоновской улице, вплоть до Рижской площади.

Одним из ключевых проектов, по словам Собянина, является запуск первого отечественного беспилотного трамвая, испытания уже идут в Москве. В настоящий момент он без нарушений ПДД прошел уже более 2 400 километров – с пассажирами и без.

"Во время поездок в городе движение трамвая страхует водитель. Ожидаем, что к концу 2025 года трамвай начнет курсировать в полностью беспилотном режиме с пассажирами на маршруте", – отметил Собянин.

Кроме того, в столице планируется закупить еще порядка 100 современных трамваев, чтобы завершить обновление парка. За последнее время, заключил мэр, количество приобретенных современных вагонов достигло порядка 500 штук.



В городе обустроены 11 трамвайных платформ венского типа. Они облегчают посадку и высадку в том числе маломобильных пассажиров. Их можно наблюдать на Новокузнецкой улице, на кольце у станции метрополитена "Партизанская", в Новосущевском и 2-м Полевом переулках.

