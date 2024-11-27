Более 100 указателей обновят в метро и на трамвайных остановках Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве будут обновлены свыше 100 указателей, на которых появится новый трамвайный маршрут № 2, станция "Потапово" Сокольнической линии метро, а также Троицкая линия. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дептранса пишет Агентство "Москва".

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, работы пройдут после открытия Сергеем Собяниным новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского. Благодаря обновленной навигации пассажиры смогут строить по ней быстрые и удобные маршруты.

Специалисты уже приступили к размещению схемы на станциях метро, рядом с которыми расположены трамвайные остановки. Следом за ними к работе присоединятся и сотрудники подземки. Они обновят схемы и в информационных коробах в самих остановочных павильонах.

На указателях трамвайному маршруту № 2 присвоят оранжевый цвет. При этом для простоты восприятия этот оттенок будет отличаться от цветов соседних маршрутов. Помимо этого, на боковых маршрутных указателях трамваев разместят информацию о конечных и основных остановках.

Дикторы московского транспорта, в свою очередь, по этому случаю записали необходимую аудиоинформацию. Навигационные схемы обновляют на 44 остановках, на них появится упоминание нового трамвайного маршрута, добавили в пресс-службе ведомства.

В столичном транспорте уже на протяжении 10 лет специалисты развивают единую систему навигации. Она помогает жителям и гостям Москвы выстраивать наиболее оптимальные маршруты и планировать свои пересадки.

Например, недавно в метро обновили свыше 130 аудиозаписей перед запуском станции "Потапово" Сокольнической линии. Таким образом, все аудиосообщения на красной ветке теперь будут звучать в едином стиле. Тексты для аудиоинформирования горожан пишут редакторы, озвучивают их дикторы, а после записи они попадают к звукорежиссерам, которые обрабатывают материалы.

