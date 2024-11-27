Новые автобусные маршруты и остановки появятся в разных районах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые автобусные маршруты и остановки запустят в разных районах Москвы 30 ноября и 1 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

К примеру, в районах Внуково и Ново-Переделкино заработают новые маршруты с217 и 296. От МЦД Лобня до Перепечинского кладбища запустят экспресс, а на территории МГУ добавят новые остановки. Кроме того, Дептранс скорректирует уже существующие маршруты.

"Мы улучшим маршруты наземного транспорта в 10 районах столицы, а также в 6 муниципальных образованиях в Подмосковье. Транспорт станет делать удобный заезд к станциям метро и МЦД, социальным объектам и жилой застройке", – сказал Ликсутов.

По его словам, задача властей – обеспечить горожанам комфортные и быстрые поездки на наземном транспорте, как поручил Сергей Собянин.

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С 23 ноября маршруты наземного транспорта изменились в 14 районах Москвы и в Одинцовском городском округе Подмосковья. На два новых маршрута вышли электробусы, а два существующих стали делать заезд к станциям МЦД.

Между тем на севере столицы были запущены новые электробусные маршруты – № 220 и 379. Они связали восемь жилых районов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК, по будням на них работают 20 современных электробусов.