Маршруты наземного транспорта в 14 районах Москвы изменятся с 23 ноября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Маршруты наземного транспорта изменятся в 14 районах Москвы и в Одинцовском городском округе Подмосковья с 23 ноября. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса, слова которой привело Агентство "Москва".

"На два новых маршрута выйдут электробусы, а два существующих станут делать удобный заезд к станциям Московского центрального диаметра", – уточнил заммэра Максим Ликсутов.

Новая транспортная сеть заработает в инновационном центре "Сколково". Кроме того, изменятся четыре маршрута в разных районах столицы. Так, автобусы № 1147а, 1147с и 1147 получат номера Sk2, Sk3 и Sk4 соответственно. Они будут следовать через КПП № 9, по улице Сикорского через новые остановки "Ренова", "Татнефть", "Хадасса Медикал" до конечной остановки "ТМК".

При этом на маршрут Sk3 выпустят новые электробусы, маршрут которых включит станцию Солнечная МЦД-4 через поселки Заречье и Мещерский. Таким образом, в район Солнцево впервые придет экологичный наземный транспорт.

В свою очередь, автобусы № 575 и 781 получат номера 275 и 912 соответственно. Их рейсы дополнят станцией Мещерская МЦД-4. При этом остановку "МЦД Мещерская" на Рябиновой улице переименуют в "Рябиновая улица (МКАД)".

Тем временем автобус № 883 заменят маршрутами Sk3 (для поездок между поселком Мещерским и станцией метро "Говорово"), № 205 (чтобы добраться до остановки "Торговый центр"), а также № 275 и 912, которые следуют по Рябиновой улице.

Автобус № 650 будет ходить под № 765. Кроме того, его маршрут будет продлен до Саратовской улицы, жители которой смогут еще более комфортно добираться до станции метро "Текстильщики".

Между тем на севере столицы были запущены новые электробусные маршруты – № 220 и 379. Они свяжут восемь жилых районов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК, по будням на них будут работать 20 современных электробусов.

Так, маршрут № 220 идет от стадиона "Лужники" до Нового Арбата через станции метро "Смоленская", "Спортивная" и МЦК "Лужники". В свою очередь, маршрут № 379 также проходит от стадиона "Лужники", однако он идет до Савеловского вокзала через станции метро "Улица 1905 года", "Смоленская" и "Парк культуры".