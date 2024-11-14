Более 130 аудиозаписей обновили в метро к запуску станции "Потапово" Сокольнической линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном метро обновили свыше 130 аудиозаписей перед запуском станции "Потапово" Сокольнической линии, передает сайт столичного метрополитена.

Таким образом, все аудиосообщения на красной ветке теперь будут звучать в едином стиле.

"С 2019 года улучшаем тексты, чтобы они были максимально короткими и полезными одновременно. Вместе с этим устанавливаем самое современное оборудование", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Тексты для аудиоинформирования горожан пишут редакторы, озвучивают их дикторы, а после записи они попадают к звукорежиссерам, которые обрабатывают материалы, уточняется в материале.

Далее подключаются специалисты по программному обеспечению – они готовят файлы для трансляции в поездах, после чего технический персонал загружает все в бортовой компьютер.

В столичном транспорте уже на протяжении 10 лет специалисты развивают единую систему навигации. Она помогает жителям и гостям Москвы выстраивать наиболее оптимальные маршруты и планировать свои пересадки.

Так, в транспорте и на улицах города размещены навигационные карты, на которые нанесены изображения зданий, парков и прочих знаковых объектов. Другим вспомогательным элементом являются пиктограммы на указателях. С их помощью пассажиры интуитивно воспринимают информацию, в том числе о пересадках на линии метро или МЦД.

