Стикеры с напоминанием об оплате проезда при входе появились в трамваях Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Стикеры с напоминанием о необходимости оплаты проезда при входе появились в столичных трамваях, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ближайшее время подобные наклейки разместят во всех видах наземного транспорта города, приводит ведомство слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он напомнил, что в мае 2024 года такие же стикеры начали в тестовом режиме появляться на маршруте № 282. Пилотный проект продемонстрировал их высокую эффективность. При входе в транспорт наклейку мог видеть каждый пассажир. Так, число граждан, которые оплачивают проезд, выросло на 9%. На этом фоне количество безбилетников на маршруте уменьшилось на 6%.

"Мы оснащаем специальными стикерами все трамваи в городе. Они напоминают пассажирам о необходимости оплачивать проезд при входе. Пилотный проект показал высокую эффективность, поэтому решили распространить его на все виды наземного городского транспорта. Продолжим развивать культуру оплаты проезда по поручению Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Между тем пассажиры городского транспорта Москвы оплатили с помощью виртуальной "Тройки" более миллиона поездок. Время от покупки билета до валидации составляет менее минуты. При этом такой способ оплаты проезда является не только удобным, но и экологичным.