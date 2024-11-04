Собянин рассказал о развитии единой системы навигации в транспорте Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На протяжении 10 лет специалисты развивают единую систему навигации в транспорте Москвы, рассказал в совем телеграм-канале Сергей Собянин.

Эта система помогает жителям и гостям столицы выстраивать наиболее оптимальные маршруты и планировать свои пересадки, отметил мэр. Так, в транспорте и на улицах города размещены навигационные карты, на которые нанесены изображения зданий, парков и прочих знаковых объектов.

Другим вспомогательным элементом являются пиктограммы на указателях. С их помощью пассажиры интуитивно воспринимают информацию, в том числе о пересадках на линии метро или МЦД.

При этом в единую навигационную систему интегрируются новые транспортные объекты, подчеркнул Собянин. Речь идет о московских городских вокзалах, диаметрах, речном транспорте и велонавигации.

Так, в 2024 году впервые в России в Москве были оборудованы цифровые станции "Марьина Роща" БКЛ метро и терминал № 1 московского городского вокзала "Нижегородская". Вместе с тем помощь пассажирам оказывают цифровые указатели и стойка "Живое общение", а также сенсорные навигационные стелы.

В ходе работы над навигацией власти города учитывают опыт других мегаполисов мира, однако создают абсолютно уникальный проект, который постоянно совершенствуется на основании потребностей пассажиров.

Некоторое время назад на схеме метро Москвы появились новые обозначения. Это произошло после запуска первой очереди Троицкой линии и станции "Потапово" красной ветки. Так, изменилась геометрия Сокольнической и Солнцевской линий на схеме. Кроме того, корректировки внесли в расположение Калужско-Рижской, Солнцевской линий и МЦД-4. Новую ветку изобразили изумрудным цветом.