Более 6 тыс автобусов, электробусов и трамваев украшены в Москве ко Дню народного единства

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 6 тысяч автобусов, электробусов и трамваев, украшенных флагами России и гербом Москвы, вышли на маршруты по столице 4 ноября, сообщила пресс-служба Дептранса города.

"Продолжаем участвовать в важных для города и страны мероприятиях по поручению Сергея Собянина. Чтобы создать для пассажиров праздничное настроение, ко Дню народного единства украсили столичный транспорт государственной символикой", – приводит ведомство слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В праздничный день парадную форму надели и водители городского транспорта. Флагами также были украшены эвакуаторы "Московского паркинга". Вместе с тем с наклеками в виде триколора курсируют поезда метро.

При этом более чем на 34 тысячах медиаэкранов пассажиры метро столицы и наземного городского транспорта могут узнать историю гимна, герба и флага России. Жители города также могут обратиться за более подробной информацией об объектах Москвы, имеющих отношение к историческим событиям, а также посмотреть сюжет о народах и регионах государства.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства. Мэр обратил внимание, что на сегодняшний день традиции единства как никогда сильны. По его словам, они стали мощным фактором динамичного развития России и Москвы.