Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства.



"Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории страны. Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания", – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр столицы, на сегодняшний день традиции единства как никогда сильны. Они стали мощным фактором динамичного развития России и Москвы, добавил градоначальник.

В своем обращении Собянин также пожелал москвичам крепкого здоровья и благополучия.

Ранее мэр Москвы наградил жителей столицы в преддверии Дня народного единства. Этот праздник считается еще молодым, однако с каждым годом становится все более важным для россиян, отметил он.

Собянин также напомнил о тех, кто защищает Родину в рамках СВО. Заводы ВПК, в свою очередь, выпускают продукцию для фронта. Столичная экономика исполняет роль локомотива для всей страны, обеспечивая экономическую и политическую стабильность, добавил мэр.

