Сергей Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин наградил жителей столицы в преддверии Дня народного единства. Этот праздник считается еще молодым, однако с каждым годом становится все более важным для россиян, отметил он. Церемония вручения состоялась в белом зале мэрии Москвы.

"Поздравляю с наступающим праздником, с заслуженными наградами. <...> Россия проходит целую череду очень серьезных испытаний, которые не проходила многие десятилетия. И единство нашей страны, единство народов России, единство разных ветвей власти, единство простых людей для нашей страны является залогом нашей победы", – подчеркнул градоначальник.

Собянин напомнил о тех, кто защищает Родину в рамках СВО. Заводы ВПК, в свою очередь, выпускают продукцию для фронта. Столичная экономика исполняет роль локомотива для всей страны, обеспечивая экономическую и политическую стабильность, добавил мэр. Все поставленные главой государства задачи успешно выполняются, все запланированные программы реализуются.

"В конечном итоге это делается людьми – москвичами, вами, которые здесь находятся в зале, которые своим трудом, своим талантом, своим отношением к нашей стране и нашему городу совершают каждый день подвиги. <...> Спасибо вам огромное за ваш труд", – сказал Собянин.

По поручению Владимира Путина мэр вручил выдающимся жителям столицы орден Пирогова, орден "За доблестный труд", орден Александра Невского, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медаль Луки Крымского, а также благодарности и почетные грамоты.

Так, наградами были отмечены специалисты в различных отраслях, включая спорт, науку, образование, культуру, здравоохранение и другие. Некоторые также были удостоены знака отличия "За безупречную службу городу Москве".

Ранее Собянин вручил москвичам госнаграды России, награды и премии Москвы 2024 года в области литературы и искусства. Они присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, получивших широкое общественное признание.

