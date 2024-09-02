Собянин вручил государственные и городские награды москвичам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил москвичам госнаграды РФ, награды Москвы, премии Москвы 2024 года в области литературы и искусства. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.

"С удовольствием поздравляю особенно педагогов, которые здесь находятся. Спасибо вам за то, что вы создаете будущее Москвы, воспитываете детей, даете прекрасные знания. И благодаря вашему труду, вашему таланту они, конечно, станут теми, кто будет жить в Москве, работать и управлять нашим славным городом через какое-то время", – отметил мэр.

Градоначальник также поблагодарил присутствующих за труд и любовь к столице и поздравил с наступающим Днем города. Собянин в своей речи упомянул бойцов, находящихся на СВО.

"Сегодня многие сражаются на линии боевого соприкосновения, сотни тысяч работают на военных предприятиях, но и оказывают огромную поддержку Донецку, Луганску, Крыму, Севастополю и сегодня – Курску", – подчеркнул мэр, добавив, что это не мешает одновременно развивать Москву и реализовывать масштабные проекты.

Помимо этого, ряд москвичей были удостоены медалей "За спасение погибавших" и "За отвагу на пожаре" за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Среди награжденных присутствовали старшеклассники московских школ, которые в тот день подрабатывали в гардеробе "Крокуса".

В свою очередь, ордена Дружбы и Пирогова, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медаль Луки Крымского получили некоторые столичные жители за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Еще заслуги горожан были отмечены Почетной грамотой и благодарностью президента РФ, почетными званиями "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Собянин также вручил городские награды, например, знак отличия "За безупречную службу городу Москве" ХХХ лет, почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" и почетное звание "Почетный деятель искусств города Москвы".

В ходе церемонии награды получили 12 мастеров искусств в рамках премии Москвы в области литературы и искусства. Они присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, получивших широкое общественное признание. В номинации "Театральное искусство" отмечены ректор Школы-студии имени Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени Чехова Игорь Золотовицкий и актриса Анна Снаткина.

Между тем в столице продолжается подача заявок на 25-ю юбилейную премию в сфере туризма "Путеводная звезда". Принять участие в ней могут туристические компании и индивидуальные представители отрасли.

В этом году особое внимание уделят детскому и гастрономическому отдыху, гостиницам столицы, а также проектам для иностранных туристов. Из нововведений появилась категория "Прорыв и перезагрузка года". Заявки на участие можно подать на портале "Russpass. Бизнес" до 11 сентября.