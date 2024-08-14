14 августа, 13:47Наука
Свыше тысячи молодых ученых подали заявки на премию правительства Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Прием заявок на соискание ежегодной премии правительства Москвы молодым ученым завершился в столице, на победу претендуют свыше тысячи горожан, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.
"Приятно, что за последние пять лет проведения премии количество заявок выросло почти на 30%. В столице созданы все условия для реализации талантов будущих ученых", – указала она.
Ракова напомнила, что молодые люди могут делать первые шаги в науке благодаря современному лабораторному оборудованию. Сама премия позволяет поддержать лучшие работы ребят и вдохновить юных ученых на новые достижения.
"За время ее существования о своих работах заявили более восьми тысяч ученых, а общая сумма врученных денежных средств превышает 600 миллионов рублей", – сказала она.
Всего принимались заявки в 22 номинациях за научные исследования и разработки, включая:
- математика, механика и информатика;
- физика и астрономия;
- химия и науки о материалах;
- биология;
- медицинские науки;
- науки о Земле;
- общественные науки;
- гуманитарные науки;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технические и инженерные науки;
- наука – мегаполису;
- авиационная и космическая техника;
- городская инфраструктура;
- биотехнологии;
- фармацевтика, медицинское оборудование и материалы;
- новые материалы и нанотехнологии;
- передовые промышленные технологии;
- передача, хранение, обработка, защита информации;
- приборостроение;
- технологии экологического развития;
- электроника и средства связи;
- энергоэффективность и энергосбережение.
Самыми популярными в области исследований стали "Медицинские науки" и "Химия и науки о материалах", а среди разработок – "Передовые промышленные технологии", "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы" и "Авиационная и космическая техника".
Участники "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации" и конкурса "Новатор Москвы" смогли создать около 300 стартапов за год. Этот показатель превышает аналогичную цифру за весь 2023 года в два раза. Всего с начала года на каждый из проект подали заявки на участие 30 тысяч человек.
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