Свыше тысячи молодых ученых подали заявки на премию правительства Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием заявок на соискание ежегодной премии правительства Москвы молодым ученым завершился в столице, на победу претендуют свыше тысячи горожан, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Приятно, что за последние пять лет проведения премии количество заявок выросло почти на 30%. В столице созданы все условия для реализации талантов будущих ученых", – указала она.

Ракова напомнила, что молодые люди могут делать первые шаги в науке благодаря современному лабораторному оборудованию. Сама премия позволяет поддержать лучшие работы ребят и вдохновить юных ученых на новые достижения.

"За время ее существования о своих работах заявили более восьми тысяч ученых, а общая сумма врученных денежных средств превышает 600 миллионов рублей", – сказала она.

Всего принимались заявки в 22 номинациях за научные исследования и разработки, включая:



математика, механика и информатика;

физика и астрономия;

химия и науки о материалах;

биология;

медицинские науки;

науки о Земле;

общественные науки;

гуманитарные науки;

информационно-коммуникационные технологии;

технические и инженерные науки;

наука – мегаполису;

авиационная и космическая техника;

городская инфраструктура;

биотехнологии;

фармацевтика, медицинское оборудование и материалы;

новые материалы и нанотехнологии;

передовые промышленные технологии;

передача, хранение, обработка, защита информации;

приборостроение;

технологии экологического развития;

электроника и средства связи;

энергоэффективность и энергосбережение.

Самыми популярными в области исследований стали "Медицинские науки" и "Химия и науки о материалах", а среди разработок – "Передовые промышленные технологии", "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы" и "Авиационная и космическая техника".

Участники "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации" и конкурса "Новатор Москвы" смогли создать около 300 стартапов за год. Этот показатель превышает аналогичную цифру за весь 2023 года в два раза. Всего с начала года на каждый из проект подали заявки на участие 30 тысяч человек.

