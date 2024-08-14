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14 августа, 13:47

Наука

Свыше тысячи молодых ученых подали заявки на премию правительства Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием заявок на соискание ежегодной премии правительства Москвы молодым ученым завершился в столице, на победу претендуют свыше тысячи горожан, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Приятно, что за последние пять лет проведения премии количество заявок выросло почти на 30%. В столице созданы все условия для реализации талантов будущих ученых", – указала она.

Ракова напомнила, что молодые люди могут делать первые шаги в науке благодаря современному лабораторному оборудованию. Сама премия позволяет поддержать лучшие работы ребят и вдохновить юных ученых на новые достижения.

"За время ее существования о своих работах заявили более восьми тысяч ученых, а общая сумма врученных денежных средств превышает 600 миллионов рублей", – сказала она.

Всего принимались заявки в 22 номинациях за научные исследования и разработки, включая:

  • математика, механика и информатика;
  • физика и астрономия;
  • химия и науки о материалах;
  • биология;
  • медицинские науки;
  • науки о Земле;
  • общественные науки;
  • гуманитарные науки;
  • информационно-коммуникационные технологии;
  • технические и инженерные науки;
  • наука – мегаполису;
  • авиационная и космическая техника;
  • городская инфраструктура;
  • биотехнологии;
  • фармацевтика, медицинское оборудование и материалы;
  • новые материалы и нанотехнологии;
  • передовые промышленные технологии;
  • передача, хранение, обработка, защита информации;
  • приборостроение;
  • технологии экологического развития;
  • электроника и средства связи;
  • энергоэффективность и энергосбережение.

Самыми популярными в области исследований стали "Медицинские науки" и "Химия и науки о материалах", а среди разработок – "Передовые промышленные технологии", "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы" и "Авиационная и космическая техника".

Участники "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации" и конкурса "Новатор Москвы" смогли создать около 300 стартапов за год. Этот показатель превышает аналогичную цифру за весь 2023 года в два раза. Всего с начала года на каждый из проект подали заявки на участие 30 тысяч человек.

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