Собянин: начался прием заявок на юбилейную премию "Путеводная звезда"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Стартовал прием заявок на 25-ю юбилейную премию в сфере туризма "Путеводная звезда", принять участие в которой могут туристические компании и индивидуальные представители отрасли, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В этом году особое внимание уделят детскому и гастрономическому отдыху, гостиницам столицы, а также проектам для иностранных туристов. Из нововведений появилась категория "Прорыв и перезагрузка года".

Как уточнил мэр, ее присуждают за развитие цифровых технологий, удачный перезапуск проекта и молодой туристический объект, открытый с 1 августа 2023 года.

Помимо этого, в новых специальных номинациях жюри определит лучшего консьержа гостиницы, а также назовут победителей среди турагентств и школ персонала в сфере гостеприимства.

Собянин отметил, что заявки на участие можно подать на портале "Russpass. Бизнес" до 11 сентября.

Ранее там появился раздел "База знаний", в котором собраны видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства Москвы, рекомендации экспертов, шаблоны презентаций и другое.

Раздел состоит из девяти блоков, среди которых "Для стартапа", "Креативное мышление", "Записи отраслевых конференций" и "Бизнес-процесс". Посетители раздела узнают, как создавать и продвигать свой туристический проект, привлекать инвесторов и путешественников из разных стран.