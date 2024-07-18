Бесплатная база знаний для туркомпаний создана на портале "Russpass. Бизнес"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Для представителей туристической отрасли на портале "Russpass. Бизнес" появился раздел "База знаний", в котором собраны видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства Москвы, рекомендации экспертов, шаблоны презентаций и другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Она рассказала, что новый раздел состоит из девяти блоков, среди которых "Для стартапа", "Креативное мышление", "Записи отраслевых конференций" и "Бизнес-процесс". Посетители раздела узнают, как создавать и продвигать свой туристический проект, привлекать инвесторов и путешественников из разных стран.

Также на портале размещен список федеральных и городских мер поддержки, расписание отраслевых мероприятий в Москве. Подать заявку на проведение событий могут сами представители туриндустрии. Компаниям, которые зарегистрировались на "Russpass. Бизнес", доступны личный кабинет и набор полезных инструментов, помогающих найти партнеров и провести анализ основных туристических показателей.

Кроме того, на платформе есть биржа вакансий, на которой предприниматели бесплатно публикуют объявления. Сервис охватывает 11 направлений – от IT-сферы до делового туризма.

Ранее сообщалось о том, что средняя цена туров по России выросла на 10–15% в этом году. Средний чек на двоих на неделю, включая транспортные расходы, составляет от 90 до 120 тысяч рублей. Около 50–60% от этой суммы – это цена железнодорожного или авиационного билета. Также по словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, стоимость путевок будет увеличиваться.