В День народного единства в Москве пройдут концерты, выставки и мастер-классы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 3 и 4 ноября пройдет свыше 200 мероприятий в честь Дня народного единства, передает портал мэра и правительства столицы.

На ВДНХ пройдет фестивале "Хлебный колос – золото России", в рамках которого гостей ждут мастер-классы с театрализованными представлениями, которые отразят эпохи XII, XVII, XIX и XX столетий в истории страны. Москвичей и гостей столицы научат печь пряники, калачи и хлеб по традиционным рецептам. Вход на фестиваль свободный, однако необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте выставки.

В кинопарке "Москино" будет представлена масштабная историческая реконструкция об освобождении Москвы от польско-литовских завоевателей в 1612 году, которая позволит увидеть, как ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбивает иностранных захватчиков в решающей битве.

Развлекательная программа "Народные игры" пройдет в парке "Северное Тушино" 4 ноября в 11:00. Также в павильоне парка "Клуб развития и творчества" в 13:00 состоится мастер-класс по росписи деревянных ложек, а в 15:00 – мастер-класс по китайскому языку. На занятия приглашаются дети от шести лет и взрослые.

Тематические занятия пройдут и в парке "Кузьминки". Гостей научат делать игрушку "Птица" в технике декупаж, мастерить магнит "Сердце" с использованием кофейных зерен, составлять композиции открытки "Я люблю Россию". На сцене парка выступят театр эстрадной песни "Мечта", студия танцев "Жемчужина" и другие.

Кроме того, в парке "Сокольники" в честь праздника состоятся турниры по шашкам и шахматам, однако количество участников игр ограничено. Также в пагоде в 4-м Лучевом просеке пройдет лекция историка Евгения Норина на тему "Происхождение праздника Дня народного единства. Его историческое и современное значение".

Среди других мероприятий – экскурсия под названием "Защитники земли русской в произведениях Ильи Глазунова" в галерее народного художника СССР Ильи Глазунова, экскурсия "Культурное наследие Москвы" в галерее Александра Шилова, экскурсия "Окрестности Дома Бурганова" в музее "Дом Бурганова", а также большой бесплатный концерт, который состоится в Культурном центре ЗИЛ, и патриотический концерт "В единстве наша сила" в выставочном центре "Фили Холл" парка "Фили".

Ранее сообщалось, что ко Дню народного единства будет приурочена ежегодная Всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет 3 и 4 ноября. Организаторы проведут акцию под девизом "Россия объединяет". В эти дни музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в формате офлайн и онлайн. Для россиян будут доступны тесты, лекции, виртуальные путешествия и многое другое.