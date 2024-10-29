В Московской федерации профсоюзов рассказали, кто не будет отдыхать 4 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты со сменным графиком, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать в День народного единства. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября, в связи с чем эта дата является нерабочей. Тем не менее отдохнуть смогут не все, предупредила Захаренкова.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Продолжают трудиться сотрудники непрерывно действующих организаций, учреждений, экстренных служб. К примеру, работники заводов, коммунальных структур, больниц. Также будут трудиться люди со сменным и скользящим графиком, у которых работа выпадает на 4 ноября.

Кроме того, к работе в праздничный день могут привлечь сотрудника, трудящегося по пятидневному графику, если это необходимо для выполнения неотложных дел. Но такое возможно только с его письменного согласия, подчеркнула специалист.

"Если сотрудник выходит на работу в свой выходной, ему оплачивают этот день в двойном размере либо в одинарном, но с предоставлением дополнительных суток отдыха", – заключила Захаренкова.

Ранее россиянам рассказали, что будущие новогодние праздники продлятся 11 дней: начнутся они 29 декабря, а закончатся 8 января. Кроме того, поскольку 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, эти дни решено перенести на 2 мая и 31 декабря.

