29 октября, 13:49Общество
В Московской федерации профсоюзов рассказали, кто не будет отдыхать 4 ноября
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Специалисты со сменным графиком, а также сотрудники экстренных служб продолжат работать в День народного единства. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября, в связи с чем эта дата является нерабочей. Тем не менее отдохнуть смогут не все, предупредила Захаренкова.
Кроме того, к работе в праздничный день могут привлечь сотрудника, трудящегося по пятидневному графику, если это необходимо для выполнения неотложных дел. Но такое возможно только с его письменного согласия, подчеркнула специалист.
"Если сотрудник выходит на работу в свой выходной, ему оплачивают этот день в двойном размере либо в одинарном, но с предоставлением дополнительных суток отдыха", – заключила Захаренкова.
Ранее россиянам рассказали, что будущие новогодние праздники продлятся 11 дней: начнутся они 29 декабря, а закончатся 8 января. Кроме того, поскольку 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, эти дни решено перенести на 2 мая и 31 декабря.