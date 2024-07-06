Минтруд РФ предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным днем

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31 декабря 2025 года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

По его словам, в этом году этот день также станет выходным.

"На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть", – цитирует Котякова РИА Новости.

О планах рассмотреть этот вопрос говорилось в начале июня. Как отметил глава министерства, от общества поступил большой запрос по поводу этого предложения.

Аналогичная идея выдвигалась еще в конце 2022-го. Тогда предлагалось сохранить установленное ТК РФ общее количество нерабочих дней. Однако если выходной выпадал на рабочий, тогда функции должны были выполняться не в полном объеме. Правительство РФ не поддержало законопроект.

Выходные дни 2024 года были утверждены кабмином в августе прошлого года. Так, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря.