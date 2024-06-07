Котяков: Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем

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Минтруд России в ходе разработке календаря на следующий год рассмотрит предложения сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу", – заявил он.

По его словам, от общества поступил большой запрос по поводу этого предложения.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил изменить новогодние выходные, сделав 31 декабря нерабочим днем при сохранении установленного ТК РФ общего количества таких дней. При этом если этот день выпадает на рабочий, тогда функции должны выполняться не в полном объеме. Он добавил, что вносить поправки в выходные новогодние дни надо тогда, когда проблема станет актуальной.

Однако правительство РФ не поддержало законопроект. В кабмине заявили, что ранее подобные решения уже принимались.

