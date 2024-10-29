Собянин: в День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной

В День народного единства, 4 ноября, на всех улицах Москвы можно будет парковаться бесплатно. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр также отметил, что 3 ноября будет действовать воскресный режим работы парковок. Парковка будет платной только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

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