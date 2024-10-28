Молодежь России планирует жить до 100 лет

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В преддверии Дня бабушек и дедушек проект "Московское долголетие" совместно со студенческим объединением "Твой Ход" провел исследование о том, как молодежь относится к долголетию и представителям старшего поколения, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы хотим, чтобы Москва и за ней следом вся Россия вошли в клуб мировых лидеров по продолжительности жизни, и стремимся достичь цифр далеко-далеко за 80 лет. Старшее поколение является для молодых людей неким ориентиром и примером для подражания. Если мы хотим видеть молодежь здоровой и активной, бабушки и дедушки должны транслировать своим внукам паттерны поведения, формируя положительный образ долгожителя", – отметила вице-мэр.

По ее словам, в исследовании приняли участие 1 000 человек от 17 до 35 лет из разных регионов России. Согласно результатам, большинство молодых россиян хотят прожить долгую жизнь – средний желаемый возраст около 90 лет. При этом самым популярным ответом оказалось "до 100 лет". Также опрошенные подчеркнули, что хотят прожить "не просто долгую жизнь, но и провести ее активно".

Лучшими способами продления жизни молодые люди назвали ведение здорового образа жизни, занятия интеллектуальной деятельностью и творчеством. Согласно опросу, молодежь готова перенимать опыт старшего поколения и находить в нем источник вдохновения. Говоря же о своих планах на пенсии, участники исследования отметили, что хотят путешествовать (30%), посвящать время хобби (14%) и жить в свое удовольствие (11%). При этом примером счастливой жизни в пожилом возрасте для молодых людей чаще всего становятся их родственники – бабушки и дедушки (23%), а также родители (19%).

Кроме того, молодежь выразила уверенность в том, что она может внести свой вклад в обучение старшего поколения. Например, молодые люди готовы делиться с пожилыми своими знаниями о работе с современными гаджетами. По словам опрошенных, их сильными сторонами являются открытость к новым идеям, стрессоустойчивость и умение принимать себя.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя продолжительность жизни в РФ должна увеличиться до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036-м. Он отметил, что ведется работа над новым нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом которого должно стать существенное увеличение долголетия россиян.