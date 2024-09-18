"Мой район. Новости": детская больница святого Владимира откроется в Сокольниках в 2025-м

Детская больница святого Владимира начнет работу в районе Сокольники в 2025 году. Медицинский комплекс станет одним из самых современных многопрофильных стационаров. Пациентам предоставят все виды лечения – от до хирургии.

Внутри больницы появятся пятнадцать операционных. При этом экстренных пациентов сюда будут доставлять на вертолетах. Для этого на крыше сделали специальную площадку.

На данный момент корпус готов более чем на 50%. Общая площадь здания составляет около 60 тысяч квадратных метров. Сейчас подходят к концу работы по черновой отделке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

