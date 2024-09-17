Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 10:15

Общество

"Мой район. Новости": пункт вакцинации от гриппа открылся возле метро "Новогиреево"

"Мой район. Новости": пункт вакцинации от гриппа открылся возле метро "Новогиреево"

"Это Москва. Социальный блок": доноры

"Мослекторий": Иван Коновалов – об иммунитете

"Безопасный город": проект "Дело в собаке" помогает людям с тяжелыми заболеваниями

Новости часа: открыто движение по новым путепроводам на участке МЖД

Новости мира: люди вышли на митинг против закрытия автомобильных предприятий в ЕС

Новости регионов: новому мэру Усть-Илимска подарили кнут, пряник и Конституцию

Среднесуточная температура в Москве превысила норму на 5 градусов

Центр реабилитации диких животных Москвы выпустил на волю около 20 питомцев

Синоптики анонсировали похолодание в Москве с 19 сентября

Мобильный пункт вакцинации от гриппа открылся возле станции метро "Новогиреево". Прививка делается бесплатно, без предварительной записи. Перед проведением процедуры врачи проведут осмотр пациента, а после дадут сертификат о вакцинации.

Всего таких пунктов по Москве 18. Они находятся возле станций метро, МЦК и МЦД. Работают ежедневно, с 08:00 по будням и с 09:00 по субботам и воскресеньям. Адреса можно найти на сайте столичного департамента здравоохранения. Подробнее – в программе "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика