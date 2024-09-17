"Мой район. Новости": пункт вакцинации от гриппа открылся возле метро "Новогиреево"

Мобильный пункт вакцинации от гриппа открылся возле станции метро "Новогиреево". Прививка делается бесплатно, без предварительной записи. Перед проведением процедуры врачи проведут осмотр пациента, а после дадут сертификат о вакцинации.

Всего таких пунктов по Москве 18. Они находятся возле станций метро, МЦК и МЦД. Работают ежедневно, с 08:00 по будням и с 09:00 по субботам и воскресеньям. Адреса можно найти на сайте столичного департамента здравоохранения. Подробнее – в программе "Мой район".