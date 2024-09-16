Синоптик Тишковец: теплая погода представляет для россиян большую опасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Теплая погода представляет для россиян большую опасность, заявил в эфире радио КП ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он объяснил это тем, что во многих регионах страны сохраняется серьезная пожарная опасность, вместе с которой остается высокой вероятность различных стихийных бедствий.

"Ситуация нетипичная. Не припомню такого продолжительного периода засушливой погоды. Во многих регионах средней полосы России, в Центральной России, последние дожди были только во второй декаде августа! Стоит сушь", – подчеркнул синоптик.

Между тем в Москве наступила последняя неделя летнего тепла, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова. Однако погодные условия начнут меняться только в четверг, 19 сентября, когда произойдет смена антициклонов и направления воздушного потока.

До этого момента, в период с 16 по 18 сентября, жителей Московского региона и ряда других субъектов РФ ожидает аномальная жара. В эти дни температура воздуха будет на 7 и более градусов превышать норму.