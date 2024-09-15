Синоптик Тишковец: Москва начнет возвращаться в рамки сентябрьской осени через неделю

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени через неделю. Уже в следующие выходные дни, 21 и 22 сентября, прогнозируется 16–21 градус, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Однако вплоть до четверга, 19 сентбря, столица будет оставаться в рамках метеорологического лета, отметил он. В ночное время температура воздуха будет опускаться почти до 10 градусов, а днем ожидается не выше 23–25 градусов.

"В пятницу произойдет условный провал холодного фронта, поэтому пойдет уже 20 градусов и в следующие выходные –16–21 градус. То есть мы через неделю начнем возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени", – пояснил Тишковец.

После 20-х чисел сентября температура воздуха в столице больше не будет превышать 20 градусов, отметил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако в последующие недели воздух все равно будет на 5–6 градусов теплее многолетних значений, характерных для сентября.