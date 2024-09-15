Синоптик Вильфанд: летняя погода сохранится в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Летняя погода сохранится в Москве на следующей неделе. С 16 по 19 сентября ожидается до 26 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Дневные температуры – чудо. С понедельника по четверг – плюс 23 – плюс 26. Затем воздушные массы начнут поступать не с юго-востока, а с севера, но давление по-прежнему высокое, поэтому температура будет плюс 19 – плюс 24", – подчеркнул он.

По словам синоптика, температура начнет снижаться ночью и будет составлять в районе 8–12 градусов. Благодаря прохладной погоде столбики термометров будут нарастать постепенно, поэтому дни не окажутся сильно жаркими, объяснил метеоролог.

Вильфанд добавил, что сентябрь этого года может стать самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары. Этот режим будет действовать до 12:00 воскресенья, 15 сентября.

После 20-х чисел сентября температура в столице будет не выше 20 градусов. Тем не менее, по словам синоптиков, в последующие недели температура все равно будет на 5–6 градусов выше по сравнению с многолетними значениями для сентября.

