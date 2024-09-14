Синоптик Вильфанд спрогнозировал до 27 градусов в выходные дни в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздух прогреется до 24–27 градусов в Москве в выходные дни, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом в ночное время температура будет варьироваться от 12 до 15 градусов, отметил синоптик.

Он также обратил внимание, что уже на следующей неделе воздушные массы начнут двигаться с востока. Это станет причиной понижения ночных температур до 8–13 градусов.

Постепенно холодать начнет и в дневное время, однако это будет происходить очень медленно, подчеркнул эксперт. Так, в понедельник, 16 сентября, в столице прогнозируется 24–26 градусов, а по области – 20 градусов. Затем со вторника по четверг включительно температура буде оставаться в диапазоне 21–26 градусов, отметил Вильфанд.

При этом будет дуть восточный ветер. По данным синоптика, выходные дни и следующая неделя пройдут без осадков.

Между тем в субботу, 14 сентября, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.