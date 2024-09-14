Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 14 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в субботу, 14 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 12 градусов, по области – до 9 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары. Этот режим будет действовать до 12:00 воскресенья, 15 сентября.

Аномально жаркая погода продлится в столице до 16 сентября. Температура ожидается выше климатической нормы на 7 и более градусов. При этом, по данным синоптиков, на следующей неделе также будет теплая погода с температурой до 26 градусов тепла.