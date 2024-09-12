Аномально жаркая погода установится в Москве до начала следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномально жаркая погода ожидается в Москве с 12 по 16 сентября. Температура будет выше климатической нормы на 7 и более градусов. Об этом заявили в столичном управлении МЧС.

На фоне таких прогнозов ведомство рекомендует соблюдать осторожность и внимательность, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых оттенков и головной убор, а также пить больше воды. Также необходимо придерживаться требований пожарной безопасности и исключить обращения с открытым огнем, подчеркнуло МЧС.

В свою очередь, эксперты ЦОДД изучили статистику аварий за лето и проанализировали влияние жары на ДТП. По их информации, в жаркую погоду аварии происходят на 20% чаще.

"Между повышением температуры и ростом числа ДТП есть зависимость: чем жарче, тем больше аварий. Такой тренд мы наблюдали и в 2022 году. Летом в Москве меньше автомобилей, поэтому в свободном потоке водители ускоряются", – сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Специалисты подчеркнули, что риск попасть в ДТП выше в полдень, поскольку водителей слепят солнечные лучи. Каждая восьмая авария произошла с 12:00 до 14:00. Кроме того, жара оказывает особое влияние на самокатчиков, велосипедистов и мотоциклистов. При температуре выше 40 градусов чаще случаются опрокидывания и наезды на велосипедистов.

В ЦОДД добавили, что в Москве ввели медленные зоны. Операторы аренды электросамокатов блокируют аккаунты пользователей младше 18 лет. Также дорожный патруль помогает легковым и грузовым машинам, которые попали в трудную ситуацию.

Между тем в водоемах Московского региона значительно снизилась температура воды. Сейчас показатель составляет 14 градусов. В месте слияния Москвы-реки и Оки в районе Коломны температура воды еще показывает 20 градусов, однако выше показатель не поднимется.